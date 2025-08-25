Peacemaker w 2. sezonie wspomni postać z Legionu samobójców. Wielkie zaskoczenie
W sieci pojawiły się pogłoski, że w 2. sezonie serialu Peacemaker zostanie wspomniana kolejna postać z filmu Legion samobójców z 2016 roku. Ten fakt może rzucić nieco inne światło na to, co naprawdę wchodzi w skład nowego kanonu DCU.
Premiera 2. sezonu serialu Peacemaker już za nami. Po debiucie pierwszego odcinka na platformie HBO Max na nowo rozgorzały pytania o to, które postacie i produkcje są częścią kanonu DCU. Teraz wygląda na to, że na tym polu czekają nas niespodzianki. Pojawiają się bowiem doniesienia, że w obecnej odsłonie Peacemakera doczekamy się wzmianki o postaci, którą wcześniej zobaczyliśmy w filmie Legion samobójców z 2016 roku w reżyserii Davida Ayera.
Kilka dni temu jeden z fanów zapytał Jamesa Gunna w serwisie Threads o klarowne wytłumaczenie tego, w jaki sposób DCU łączy się z wcześniejszym DCEU. Padła następująca odpowiedź:
Już po tych słowach scooper MyTimeToShineHello najpierw potwierdził wcześniejsze spekulacje o tym, że w 2. sezonie serialu Peacemaker zobaczymy Ricka Flaga Jr. (Joel Kinnaman) z filmu Legion samobójców, by później dodać, że antybohater wspomni na ekranie swoją dziewczynę, również znaną z tej samej produkcji June Moore aka Enchantress, którą zagrała Cara Delevingne. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, siłą rzeczy będzie trzeba przyjąć, że wydarzenia z pierwszego Suicide Squad również są częścią kanonu DCU.
Pod wspomnianym wcześniej komentarzem Gunna znalazło się kilka głosów o tym, że reżyser i zarazem sternik DCU swoimi wpisami w sieci wprowadza chaos w materii powiązań DCU z DCEU. Im więcej ich jest, tym częściej odbiorcy mają problem ze zrozumieniem całej kwestii.
Największe błędy DCEU - najgorsze momenty i inne grzechy, które zburzyły uniwersum
Źródło: MyTimeToShineHello
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1994, kończy 31 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1967, kończy 58 lat