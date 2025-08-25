Reklama
Peacemaker w 2. sezonie wspomni postać z Legionu samobójców. Wielkie zaskoczenie

W sieci pojawiły się pogłoski, że w 2. sezonie serialu Peacemaker zostanie wspomniana kolejna postać z filmu Legion samobójców z 2016 roku. Ten fakt może rzucić nieco inne światło na to, co naprawdę wchodzi w skład nowego kanonu DCU. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  hbo max 
DCU peacemaker legion samobójców
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Legion samobójców Warner Bros.
Premiera 2. sezonu serialu Peacemaker już za nami. Po debiucie pierwszego odcinka na platformie HBO Max na nowo rozgorzały pytania o to, które postacie i produkcje są częścią kanonu DCU. Teraz wygląda na to, że na tym polu czekają nas niespodzianki. Pojawiają się bowiem doniesienia, że w obecnej odsłonie Peacemakera doczekamy się wzmianki o postaci, którą wcześniej zobaczyliśmy w filmie Legion samobójców z 2016 roku w reżyserii Davida Ayera. 

Kilka dni temu jeden z fanów zapytał Jamesa Gunna w serwisie Threads o klarowne wytłumaczenie tego, w jaki sposób DCU łączy się z wcześniejszym DCEU. Padła następująca odpowiedź:

Oczywiste jest, że nie wymazałem z istnienia żadnych poprzednich filmów. Ale jeśli ktoś naprawdę chce udawać, że to wszystko jest prawdziwe, to ta opcja jest bliższa prawdy: można powiedzieć, że istnieje nieskończona liczba linii czasowych, a linia czasowa DCU jest niemal identyczna z linią czasową 1. sezonu Peacemakera, z bardzo, bardzo drobnymi różnicami. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że wiele elementów 1. sezonu pasuje jeszcze mniej do DCEU niż do DCU, więc sezon 1. i tak jest trochę wyjątkiem.

Już po tych słowach scooper MyTimeToShineHello najpierw potwierdził wcześniejsze spekulacje o tym, że w 2. sezonie serialu Peacemaker zobaczymy Ricka Flaga Jr. (Joel Kinnaman) z filmu Legion samobójców, by później dodać, że antybohater wspomni na ekranie swoją dziewczynę, również znaną z tej samej produkcji June Moore aka Enchantress, którą zagrała Cara Delevingne. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, siłą rzeczy będzie trzeba przyjąć, że wydarzenia z pierwszego Suicide Squad również są częścią kanonu DCU. 

Pod wspomnianym wcześniej komentarzem Gunna znalazło się kilka głosów o tym, że reżyser i zarazem sternik DCU swoimi wpisami w sieci wprowadza chaos w materii powiązań DCU z DCEU. Im więcej ich jest, tym częściej odbiorcy mają problem ze zrozumieniem całej kwestii. 

Największe błędy DCEU - najgorsze momenty i inne grzechy, które zburzyły uniwersum

Źródło: MyTimeToShineHello

Piotr Piskozub
