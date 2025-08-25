Reklama
Zwiastun thrillera Beast of war. Terror na tratwie z żołnierzami

Zobaczcie zwiastun filmu Beast of war, w którym grupa żołnierzy musi stoczyć przerażającą walkę o przetrwanie na otwartym oceanie pełnym niebezpieczeństw i drapieżników. Premiera jesienią tego roku.
Magda Muszyńska
Tagi:  Beast of war 
zwiastun rekin
Beats of war fot. Bronte Pictures // Pictures in Paradise
Beast of War to nadchodzący wojenny thriller wyreżyserowany przez Kiah Roache-Turnera znanego z filmów Wyrmwood: Droga do żywych trupów i Gniazdo pająka. Twórca odpowiada również za scenariusz produkcji.

Czytaj więcej: Nadchodzi adaptacja najbardziej dystopijnej książki Kinga. Oto fragment filmu

Akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej. Opowiada historię grupy młodych australijskich żołnierzy, którzy utknęli na morzu po tym, jak ich okręt wojenny został zniszczony w japońskim ataku lotniczym. Podczas gdy walczą o przetrwanie na tratwie, pojawia się nowe zagrożenie w postaci ogromnego, nieustępliwego żarłacza białego.

Film czerpie inspirację z autentycznego zatonięcia HMAS Armidale 1 grudnia 1942 roku, podczas ewakuacji wojsk z Timoru. Incydent został zapamiętany ze względu na heroizm marynarza Edwarda "Teddy'ego" Sheeana, który pomimo odniesionych ran kontynuował ostrzał japońskich samolotów, podobno zestrzeliwując co najmniej jeden, zanim okręt zatonął. Jego odwaga uratowała życie wielu członkom załogi. Wielu żołnierzy zginęło podczas ataku lub później na morzu z powodu wychłodzenia, pragnienia i ataków rekinów.

Warto dodać, że rekin w filmie to połączenie CGI z półtonowym modelem animatronicznym. Beast of War pokazano już na kilku festiwalach. Krytycy docenili go za połączenie dramatu historycznego z dreszczykiem emocji związanym z potworami. Zobaczcie poniżej zwiastun produkcji oraz plakat.

Beast of war - zwiastun

Beast of war - zdjęcia, plakaty

Beast of war

Beast of war
fot. Bronte Pictures // Pictures in Paradise
Beast of war - fabuła, obsada, premiera

Rok 1942. Okręt wojenny przewozi setki australijskich żołnierzy przez Morze Timor na linię frontu II wojny światowej. Nagle z nieba z rykiem atakują ich japońskie myśliwce, a w ciągu kilku minut ocean zamienia się w piekło. Po zniszczeniu okrętu garstka żołnierzy, walcząc o przetrwanie, buduje prowizoryczną tratwę z unoszących się na wodzie szczątków. Napięcie między porywczymi i przerażonymi młodymi mężczyznami sięga zenitu. 

Jednak ich największa bitwa dopiero nadchodzi. W ciemnościach pod powierzchnią żarłacz biały poluje wokół wraku, a jego uwagę przyciąga zapach świeżej krwi. Objawią się bohaterowie, a waśnie wypłyną na powierzchnię, gdy żołnierze będą w stanie zrobić wszystko, by przetrwać wojnę z najgroźniejszym drapieżnikiem. 

W obsadzie znaleźli się Mark Coles Smith, Joel Nankervis, Sam Delich, Lee Tiger Halley, Maximillian Johnson i Denny Bernard.

Beast of War - premierę kinową zaplanowano na 10 października 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
