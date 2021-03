DC zwiększa cenę komiksów w USA. Znak czasu dla całej branży?

DC

Jak donosi serwis Bleeding Cool, DC zamierza zwiększyć cenę komiksów wydawanych na amerykańskim rynku. Zaplanowane na czerwiec zeszyty Batman #109 i The Joker #3-4 mają kosztować po 5,99 USD za sztukę, podczas gdy liczące tyle samo stron (40) historie w wersji drukowanej dotychczas można było nabyć za dolara mniej.

Majowy Superman Red & Blue #3 trafi do sprzedaży z ceną okładkową 5,99 USD, przy czym będzie on liczył 40 stron - cena tylko teoretycznie nie ulegnie zmianie, gdyż dotąd kupujący płacili tyle samo za 48 stron. Wiemy także, że kwietniowe odsłony nowej serii Batman/Fortnite: Zero Point będą kosztować 4,99 USD, choć każda z nich ma liczyć zaledwie 32 strony.

Batman #109 - zapowiedź

Na razie nie znamy oficjalnej przyczyny takiego obrotu spraw. Portal Comicbook spekuluje, że jest ona pokłosiem zmian, jakie w ekspresowym tempie zachodzą w całej branży komiksowej. Chodzi tu nie tylko o wszystkie następstwa pandemii koronawirusa; posiadająca DC Comics w swoim katalogu biznesowym firma WarnerMedia miałaby więc skupiać się na platformie HBO Max do tego stopnia, że na znaczeniu tracą komiksy w wersji drukowanej, uznawane teraz bardziej za potencjalny "generator ruchu w sieci".

To m.in. dlatego komiksowy gigant w ostatnim czasie coraz mocniej stawia na opowieści w wersji cyfrowej, które docelowo powinny zacierać granicę między "powieścią graficzną" a tradycyjnym komiksem.