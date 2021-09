DC zapowiada kolejny Kryzys? 4 wszechpotężne byty nadciągnęły; szykujcie się na 2022 rok

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z zeszytu Infinite Frontier #6, który na amerykańskim rynku zadebiutował wczoraj. Przypomnijmy, że komiks wyjawił prawdziwe zamiary Darkseida: chciał on odzyskać swoich najbliższych, Steppenwolfa, DeSaada, Granny Goodness, Kalibaka i Grail, i jednocześnie przejąć kontrolę nad wszechpotężną siłą znaną jako Wielka Ciemność. O ile pierwsze zadanie zakończyło się sukcesem, o tyle realizacja drugiego została odłożona w czasie. I to w sposób, który może sugerować, że w uniwersum DC pojawi się kolejny Kryzys.

Wielka Ciemność to mistyczna siła mająca olbrzymi wpływ na omniwersum; by ją ujarzmić, Darkseid dołączył do swojej armii Barry'ego Allena, który miał otworzyć tunel w czasoprzestrzeni, jak również zmartwychwstałego Roya Harpera, którego pierścień ostatecznie okazał się fragmentem Wielkiej Ciemności. Sęk w tym, że działania władcy Apokolipsu obudziły 4 wszechpotężne byty, które także pragną wejść w posiadanie tej samej mocy.

Są to: Nekron, żywe ucieleśnienie śmierci, Eclipso, postać, która z czasem wyewoluowała w pradawną, mistyczną siłę, Upside-Down Man, złowrogi, magiczny byt, uznawany za przeciwieństwo greckiej Hekate, oraz Empty Hand, demon przedstawiany jako kluczowy powód nieustannego osłabiania uniwersum. Każda z tych postaci potrafi manipulować rzeczywistością według własnej woli; w tej chwili nie jest do końca jasne, czy Darkseid uznaje ich za prawdziwych rywali, czy też docelowych sprzymierzeńców.

Na tym jednak nie koniec kryzysowej sugestii. W finale zeszytu Barry Allen trafia bowiem do rzeczywistości opisanej jako "Multiwersum-2", w której na jego drodze staje Pariah, postać doskonale znana z komiksu Kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Wysyła on Szkarłatnego Sprintera na jego macierzystą planetę ("Ziemia-Flash-1"), a cała opowieść kończy się zapowiedzią kontynuacji w 2022 roku.

Infinite Frontier #6 - plansze

Co więcej, serwisy popkulturowe spekulują, że skoro Pariah potrafi tworzyć osobne uniwersa dla poszczególnych postaci, ewentualny Kryzys po raz pierwszy w historii może wyjść poza komiksowe medium i połączyć świat powieści graficznych z telewizyjnym czy filmowym.