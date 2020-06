DC zrywa współpracę z Diamond Comics. Co to oznacza dla dystrybucji komiksów?

DC Comics po 25 latach, zerwało oficjalnie współpracę z dystrybutorem Diamond Comics. Firma jest największym dystrybutorem komiksów na świecie, odpowiadając za wydawanie serii Marvela, Dark Horse, Image, Boom! Studios i Dynamite. Teraz DC Comics podjęło decyzję o zakończeniu współpracy, informując, że wszelkie zamówienia nowych komiksów przeprowadzane będą przez Lunar Distribution i UCS Comic Distributors.

Czy wpłynie to na model dystrybucji? Na razie trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno jest to znaczący ruch zmniejszający monopol Diamond Comics. Na razie nie wiadomo też, jak wpłynie to na komiksy DC wydawane w Polsce. Poniżej możecie zobaczyć komentarz ATOM Comics: