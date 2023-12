DCU - nowy serial potwierdzony. Za sterami reżyser Batmana z 2022 roku

Źródło: Warner Bros.

Reklama

Jakiś czas temu ogłoszono, że Matt Reeves, reżyser Batmana z 2022 roku, będzie tworzyć i produkować serial o o zakładzie psychiatrycznym Arkham, znanym ze świata Batmana. James Gunn zaskoczył i potwierdził, że ten projekt jest częścią jego uniwersum DCU. Wcześniej myślano, że to spin-off Batmana, podobnie jak serial The Penguin. Oba projekty są produkowane przez Reevesa.

DCU - Matt Reeves pracuje przy uniwersum

James Gunn dodał, że Reeves będzie tworzyć projekty również w DCU. Jego Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona nadal będzie poza uniwersum, bo - jak wcześniej Gunn wyjaśnił - takie było życzenie Reevesa.

- Kochamy Matta jako reżysera i producenta, więc będzie on produkować historie osadzone w jego uniwersum Batmana, jak i w uniwersum DCU.

Współtwórca DCU dodał, że serial o Arkham zawsze był planowany jako część DCU i nie było tutaj żadnej zmiany. Po prostu z uwagi na osobę Matta Reevesa wszyscy założyli, że to jest powiązane z Batmanem.

Przypomnijmy, że wcześniej Matt Reeves tworzył serial o korupcji w policji Gotham, ale ten projekt wyewoluował w ten o Arkham. Tak swego czasu to tłumaczył:

- Serial o GCDP i jego historia wyewoluowały. Przeszliśmy bardziej w stronę tego, co wydarzyłoby się w świecie Arkham. To dokładnie odbija się od naszego filmu i niektóre postacie... Kierujemy się w stronę pomysłu, że może to być bardziej horror w stylu nawiedzonego domu, którym tutaj jest Arkham. Pomysł jest taki, że tak jak w filmie Gotham jest postacią, chcę, by Arkham też istniało jako postać.