DCU: nowe informacje na temat seriali aktorskich. Chodzi o Amandę Waller i Zieloną Latarnię

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Pojawiły się nowe przecieki na temat nadchodzących seriali aktorskich DCU. Pochodzą od Production Weekly, które choć w przeszłości podawało wiele wiarygodnych informacji, to wciąż nie jest oficjalnym źródłem, więc należy na nie spojrzeć z przymrużeniem oka.

Według The Trail Blazer, z informacji podanych przez Production Weekly wynika, że Chris Provenzano dołączył do grona producentów Waller, razem z showrunnerami Christal Henry i Jeremym Carverem. Viola Davis, która gra główną bohaterkę serialu, Amandę Waller, także ma zająć się produkcją za pośrednictwem JuVee Productions. Lars P. Winther (Strażnicy Galaktyki) został wymieniony jako koproducent.

Tak brzmi opis fabuły:

Serial aktorski, spin-off Peacemakera, skupiony na Amandzie Waller i jej relacji ze swoją córką, Leotą. Jeśli jest jeden urzędnik rządowy, z którym nie należy zadzierać, to jest to właśnie Amanda Waller, założycielka niesławnej grupy Task Force X, szerzej znanej jako Legion Samobójców.

Jeśli chodzi o Lanterns, Damon Lindelof został wymieniony jako producent, a Chris Mundy (True Detective) showrunner. Wszystko wskazuje na to, że Nathan Fillion powtórzy swoją rolę z Superman: Legacy jako Zielona Latarnia, na co wcześniej wskazywały też wypowiedzi Jamesa Gunna. Co ciekawe, z przecieków wynika, że akcja serialu będzie w głównej mierze rozgrywać się na Ziemi, co na pewno pozytywnie wpłynie na budżet serialu.