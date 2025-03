fot. materiały prasowe

The Electric State zadebiutował na Netflixie i są już wyniki oglądalności z pierwszych dni wyświetlania – i są one fatalne. Nie tego oczekiwano po widowisku w reżyserii twórców Avengers: Koniec gry, z budżetem wynoszącym 320 mln dolarów. Wszystko wskazuje na to, że fatalne recenzje krytyków i przeciętne opinie widzów wpłynęły na złe wyniki oglądalności.

Film braci Russo zanotował 53,8 mln obejrzanych godzin, co przełożyło się na 25,2 mln wyświetleń. Jest to jeden z najgorszych startów dla drogich widowisk Netflixa. Jego wynik jest mniej więcej na poziomie serii Rebel Moon w reżyserii Zacka Snydera, która w kolejnych tygodniach nie notowała większych osiągnięć i nie trafiła do listy TOP 10 najpopularniejszych filmów Netflixa w historii. Dlatego też można założyć, że The Electric State raczej nie ma na to szans. Nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak źle.

Trafił tam jednak inny film braci Russo, zatytułowany Gray Man, który jest na siódmym miejscu, z wynikiem 139,3 mln wyświetleń. Film akcji z 2022 roku miał jednak lepsze oceny widzów, co przełożyło się na sukces. The Electric State zbiera słabsze opinie. A do tego dochodzą jeszcze bardzo negatywne recenzje krytyków. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje nadal Red Notice z wynikiem 230,9 mln wyświetleń.

Prawdopodobnie jest to ostatni tak drogi film Netflixa, który powstał jeszcze przed zmianą szefa działu filmów. Nowy szef, Dan Lin, zapowiedział wiele zmian w kontekście dawania zielonego światła, dbania o jakość i kontroli kosztów.