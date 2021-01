De Niro, Taylor-Joy i inni powiększają gwiazdorską obsadę nowego filmu Davida O. Russella

fot. materiały prasowe

Robert De Niro (Poradnik pozytywnego myślenia), Anya Taylor-Joy (Gambit królowej), Timothy Olyphant (The Mandalorian), Chris Rock (Fargo), Mike Myers (Bohemian Rhapsody), Michael Shannon (Na noże), Andrea Riseborough (Possessor), Matthias Schoenaerts (The Old Guard) oraz Alessandro Nivola (The Many Saints of Newark) dołączają do nowego, niezatytułowanego jeszcze projektu nominowanego do Oscara Davida O. Russella. Wcześniej w gwiazdorskiej obsadzie produkcji znaleźli się Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek, Michael B. Jordan, Zoe Saldana i John David Washington. Szczegóły ich ról są trzymane w tajemnicy.

Fabuła filmu jest owiana niewiadomą. Jest on oparty na oryginalnym pomyśle Russella, który oprócz wyreżyserowania obrazu napisze również do niego scenariusz. Projekt wyprodukują Arnon Milchan, Matthew Budman i Anthony Katagas z New Regency.