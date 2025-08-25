To nowy kinowy król dinozaurów? Ten film ma lepsze opinie widzów od ostatniego Jurassic World

fot. Fathom Entertainment

Jurassic World: Odrodzenie udowodnił, że marka Parku Jurajskiego jest nadal silna i przyciąga widzów przed wielki ekran. To największy blockbuster tego lata, który zarobił w kinach 844 mln dolarów. Ludzie nadal chcą oglądać dinozaury w kinach, choć coraz częściej pojawiają się narzekania w kierunku tej serii. Wytyka się jej powtarzalność, coraz gorsze efekty specjalne i nieciekawy scenariusz. Czy legendarna seria może zostać zdetronizowana?

Zwiastun thrillera Beast of war. Terror na tratwie z żołnierzami

W kinach pojawił się film Primitive War. To mieszanka produkcji wojennej, horroru i science-fiction, która na tapet bierze motyw prehistorycznych bestii. Ta australijska produkcja zebrała w chwili pisania tego tekstu aż 89% pozytywnych opinii od widzów. Gorzej jest z krytykami - wynik to 50% na podstawie dziesięciu recenzji. Porównanie:

Primitive War - 50%, 89%.

Jurassic World: Odrodzenie - 51%, 71%.

Primitive War - opinie krytyków i widzów

Film ma zaskakująco dobre efekty specjalne. Dinozaury wypadają na ekranie jak żywe. Problemem jest jednak tempo i powaga. Zdaniem niektórych krytyków produkcja bierze się zbyt poważnie, a w końcu mowa o żołnierzach w Wietnamie walczących z dinozaurami - padają słowa o byciu mieszanką Plutonu i Parku Jurajskiego. Brak tu potrzebnych momentów lekkości i urozmaicenia. Całość jest też okraszona mianem filmu klasy B, który choć zapewnia rozrywkę, to nie rozwija w pełni skrzydeł. Co ciekawe - jeden z krytyków uważa jednak, że Primitive War zmiotło z powierzchni ziemi Jurassic World: Odrodzenie i jest to film, przy którym można się znacznie lepiej bawić.

Publika z kolei wydaje się świadoma, że ma do czynienia z produkcją o niższym budżecie, ale wcale jej to nie przeszkadza. Dinozaury wyglądają bardzo dobrze, jest sporo akcji, jumpscare'ów i napięcia. Pada wiele opinii, że jest to ciekawsza i lepsza produkcja od ostatniego Jurassic World. Bolączką może być momentami scenariusz, ale to nie przeszkadza w czerpaniu bezceremonialnej zabawy z oglądania, jak żołnierze są zjadani przez dinozaury.

