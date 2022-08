Dead Island 2 żyje i ma się dobrze? Szczegóły i data premiery wyciekły do sieci!

fot. THQ Nordic

W 2014 roku do sieci trafił pierwszy zwiastun Dead Island 2, czyli kontynuacji gry stworzonej przez wrocławski Techland. Za sequel miał odpowiadać inny zespół: początkowo Yager Development, później nieujawnione studio, następnie Sumo Digital, a ostatecznie zajęło się nim Dambuster Studios należące do wydawcy, firmy Deep Silver. Mimo tego nie pojawiały się żadne nowe informacje czy zwiastuny, przez co niektórzy zaczęli wątpić, że projekt ten kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Przecieki, które pojawiły się niedawno w sieci sugerują jednak, że premiera może odbyć się już wkrótce.

Gra pojawiła się w ofercie Amazona i nie wygląda to na typowy placeholder, czyli tymczasową kartę produktu. Znalazł się tam bowiem szczegółowy opis, kilka grafik, okładka, a nawet data premiery ustawiona na 3 lutego 2023 roku. Bardzo możliwe, że oficjalne informacje na ten temat pojawią się pod koniec sierpnia na targach Gamescom.

https://twitter.com/Wario64/status/1560061618930651140

Z opisu wynika, że w grze trafimy do Los Angeles i zwiedzimy między innymi przedmieścia Beverly Hills czy Venice Beach. Gracze będą mogli wybrać jedną z sześciu grywalnych postaci, które mają różnić się nie tylko wyglądem, ale też umiejętnościami. Podczas zabawy natrafimy na różne rodzaje żywych trupów, które mają wyglądać i zachowywać się realistycznie.