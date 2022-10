Deadpool 3 i Avengers 6 opóźnione. Są nowe daty filmów MCU

materiały prasowe

W Marvel Studios dokonano zmian w datach premier widowisk zaplanowanych na 2024 rok. Wygląda na to, że zakulisowe problemy Blade'a wymusiły roszady w harmonogramach produkcji MCU. To oznacza, że nowe terminy otrzymały filmy Deadpool 3, Fantastyczna czwórka oraz Avengers Secret Wars.

Warto podkreślić, że bez zmian pozostaje data premiery filmu Avengers: The Kang Dynasty (2 maja 2025 roku), co oznacza, że nie otrzymamy dwóch filmów z serii Avengers w jednym roku. Avengers: Secret Wars przesunięto bowiem z 7 listopada 2025 roku na 1 maja 2026 roku. Zobaczcie dokładnie, jak prezentują się zmiany:

Blade 6 września 2024 roku (wcześniej 3 listopada 2023 roku)

(wcześniej 3 listopada 2023 roku) Deadpool 3 8 listopada 2024 roku (wcześniej 6 września 2024 roku)

(wcześniej 6 września 2024 roku) Fantastyczna czwórka 14 lutego 2025 roku (wcześniej 8 listopada 2024 roku)

(wcześniej 8 listopada 2024 roku) Avengers: Secret Wars 1 maja 2026 roku (wcześniej 7 listopada 2025 roku)

Marvel - daty premier. 5-6 faza MCU

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - premiera: 17 lutego 2023 roku.

Disney także dokonał kilku innych zmian w swoim kalendarzu. Najnowsza adaptacja powieści Agathy Christie w reżyserii Kennetha Branagha, wejdzie na ekrany 15 września 2023 roku. Z kolei The Kingdom of the Planet of the Apes, najnowszy film z serii, będzie miał premierę 24 maja 2024 roku.