Deadpool 3 – zakończono prace na planie. Nowe zdjęcia i specjalne oświadczenie Dogpoola

Deadpool 3 został oficjalnie nakręcony. Po długim opóźnieniu spowodowanym strajkiem scenarzystów i aktorów prace na planie nowej produkcji Marvela dobiegły końca. O zakończeniu zdjęć poinformował Ryan Reynolds na swoich mediach społecznościowych. Aktor podziękował obsadzie, ekipie i reżyserowi Shawnowi Levy’emu, publikując nowe zdjęcie z planu.

Kombinezon ukrywa krew. Także pot... Ale dzisiaj, gdy mamy do czynienia z zakończeniem zdjęć do Deadpoola 3, to głównie łzy. Ogromne podziękowania dla całej obsady i ekipy naszego filmu, która walczyła z wiatrem, deszczem, strajkami i Hugh Jackmanem … a wszystko to pod silnym przywództwem Shawna Levy’ego.

Miałem okazję nakręcić film z moimi najbliższymi kumplami, a to nie zdarza się zbyt często. Do zobaczenia 26 lipca.