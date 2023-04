Deadpool 3 ze scenarzystą She-Hulk. Czy to źle?

Fox

Jak donosi Deadline, Zeb Wells dołączył do ekipy filmu Deadpool 3, przy którym wspiera duet scenarzystów Paula Wernicka i Rhetta Reese'a. Ogłoszenie nie oznacza, że on dopiero teraz został zatrudniony. Do tego mogło dojść wiele miesięcy temu i przeważnie tak to działa. Wells znany jest z 7. odcinka krytykowanej Mecenas She-Hulk; to był odcinek o terapii w resorcie Emila Blonsky'ego. To nie oznacza, że Wells nie ma dobrych doświadczeń na koncie. Zdobył on nagrodę Emmy za scenariusz do serialu Robot Chicken, a także był doceniany za pisanie komiksów dla Marvela o X-Menach i Spider-Manie.

Zeb Wells w MCU

Nie jest to jego jedyny projekt w MCU. Poprawiał on scenariusz The Marvels oraz jest głównym scenarzystą serialu animowanego dla dorosłych pod tytułem Marvel Zombies. Pamiętajmy, że scenarzyści Deadpoola 3 pracują nad tekstem pod czujnym okiem Ryana Reynoldsa, tak jak w poprzednich częściach.

Na ten moment szczegóły fabuły Deadpoola 3 nie są znane. Wiadomo jedynie, że Hugh Jackman powraca jako Wolverine, a Ryan Reynolds jako Deadpool. Historia ma mieć związek z motywem multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Według plotek to właśnie w tej produkcji MCU multiwersum zostanie na dobre otwarte i to będzie mieć kluczowy wpływ na wszystkie produkcje po tym filmie.

Deadpool 3 - premiera w listopadzie 2024 roku. Prace na planie mają ruszyć wiosną 2023 roku, ale data nie została podana.