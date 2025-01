fot. Golden Network Asia

Najnowszy film Jackiego Chana, The Shadow's Edge, zakończył główne zdjęcia, które rozpoczęły się w październiku 2024 roku w Makau. Jest to już druga współpraca Jackiego Chana z Larrym Yangiem, po tym jak razem pracowali przy filmie Jak łyse konie, który miał premierę w ponad 30 krajach. Ta produkcja stała się najlepiej zarabiającym chińskim filmem w Japonii w 2022 roku.

The Shadow's Edge - co wiemy?

W The Shadow's Edge Jackie Chan wciela się w rolę emerytowanego eksperta ds. nadzoru z oddziału policyjnego w Makau. Zostaje ponownie zatrudniony, aby współpracować z zespołem elitarnych młodych detektywów w celu schwytania grupy przebiegłych złodziei. W napiętej konfrontacji między tradycyjnymi technikami śledzenia, a nowoczesną technologią, policja i przestępcy toczą pojedynek na spryt, przygotowując grunt pod emocjonującą grę w kotka i myszkę.

Poza legendą sztuk walki w filmie pojawią się także Zhang Zifeng (z filmu Sister), Ci Sha (z filmów Creation of the Gods I & II) oraz Wen Junhui, chiński członek grupy K-pop SEVENTEEN. Jackie Chan ponownie spotka się również z Tony'm Leungiem Ka Fai, po raz pierwszy od ich ostatniej współpracy w filmie The Myth niemal 20 lat temu.