Tajna inwazja - zwiastun serialu Marvela. MCU na poważnie w stylu Homeland

fot. materiały prasowe

Tajna Inwazja to nowy serial MCU tworzony dla platformy streamingowej Disney+. W niedawnym artykule Vanity Fair padły ze strony twórców porównanie interesujące oraz bardzo odważne. Mamy dostać thriller polityczny na poważnie w stylu takich hitów jak Homeland oraz Zawód: Amerykanin. Czyżby Tajna inwazja mogła być dla MCU tym, czym Andor jest dla Gwiezdnych Wojen?

Tajna inwazja - zwiastun

Tajna inwazja

Tajna inwazja - opis fabuły

Historia skupia się na Nicku Furym (Samuel L. Jackson), który odkrywa spisek na mocy którego zmiennokształtne istoty znane jako Skrulle chcą dokonać inwazji na Ziemię. Wprowadzają podwójnych agentów do najważniejszych miejsc na świecie. Tam, gdzie mogą zdobyć władzę i przywileje. A jako że Skrulle mogą upodobnić się do każdego, nikt nie wie do końca kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Fury wraz zaufanymi sojusznikami Everettem Rossem, Marią Hill oraz Skrullem Talosem, który żyje na Ziemi muszą się ścigać z czasem, by zapobiec inwazji i uratować ludzkość.

Tajna inwazja - premiera w Disney+ odbędzie się 21 czerwca 2023 roku.