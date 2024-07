Czy można zabrać dziecko na seans Deadpool & Wolverine? Jest odpowiedź

Jak wiemy, filmowi Deadpool & Wolverine przyznano kategorią wiekową R, podobnie jak poprzednim częściom, co oznacza, że możemy spodziewać się między innymi wulgaryzmów i brutalnych scen na ekranie. Seria jest z tego znana - i nawet dołączenie do MCU nic w tej kwestii nie zmieniło. W związku z tym wiele osób może zastanawiać się, czy można zabrać ze sobą dziecko na seans. Ryan Reynolds, Hugh Jackman i reżyser Shawn Levy pochylili się nad tym zagadnieniem.

„Oczywiście, film ma kategorię wiekową R i nie chcę mieć kłopotów, zachęcając do seansu” - zaczął Levy, ale Reynolds zdecydowanie mu przerwał:

A ja tak. Tak wiele dzieci widziałoi 2. I nigdy nie staraliśmy się o ocenę R tylko po to, by była. Lwia część tego to po prostu sposób bycia tej postaci - jest bardzo ordynarna. Jego mózg jest jak niedojedzony omlet w czaszce 7-latka. To wyjątkowa rzecz. Moje własne dzieci go obejrzały. I wróciły popsute.