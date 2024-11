Camerimage bez Steve'a McQueena. Reżyser odwołuje przyjazd przez mizoginistyczne komentarze dyrektora

fot. YouTube

16 listopada 2024 roku rozpocznie się festiwal filmowy Camerimage. Wydarzenie miało zostać otwarte przez film Blitz Steve'a McQueena, o którym mówi się, że może mieć spore szanse na wygranie kilku statuetek w najbliższej edycji Oscarów. Reżyser miał zasiąść podczas uroczystej ceremonii otwarcia na widowni, a później odebrać nagrodę za swoje dokonania w dziedzinie reżyserii. Tak jednak się nie stanie. On sam poinformował na łamach portalu The Hollywood Reporter, iż rezygnuje z uczestnictwa w festiwalu, a za powód wskazał mizoginistyczne komentarze Marka Żydowicza, które ten napisał w swoim tekście. Marek Żydowicz to jednocześnie dyrektor całego festiwalu.

Żydowicz w tekście dla Cinematography World pisał o tym, iż jego zdaniem większa reprezentacja kobiet, a konkretnie operatorek, w dyskursie filmowym może prowadzić do pojawienia się w trakcie festiwalu większej ilości filmów niskiej jakości. Chociaż Żydowicz przeprosił już za swoje słowa, to McQueen odniósł się do nich następująco:

Przeczytawszy tekst Żydowicza o operatorkach postanowiłem nie uczestniczyć w w nocy otwarcia festiwalu, podczas prezentacji mojego filmu Blitz. Chociaż przeprosił, to nie jestem w stanie zignorować tak obraźliwych słów. Mam przeogromny szacunek do operatorów każdej płci, również kobiet. Wierzę, że musimy robić więcej i wymagać od siebie więcej, aby zrobić każdemu miejsce przy stole, przy którym siedzimy.

Premiera samego filmu podczas festiwalu nie jest zagrożona, ale na pewno zabraknie na widowni jej reżysera. Nie wiadomo też, czy słowa Żydowicza nie odbiją się większym echem w świecie filmu. To nie pierwsza podobna kontrowersja związana z festiwalem Camerimage. Te pojawiały się również w związku z festiwalową premierą filmu Rust Aleca Baldwina. W trakcie jego kręcenia aktor zastrzelił operatorkę zdjęć, a postępowanie w tej sprawie nadal trwa.

Blitz - co wiadomo o filmie?

Fabuła opowiada o George'u (Elliott Heffernan), dziewięcioletnim chłopcu, który w obliczu II wojny światowej zostaje wysłany przez matkę z Londynu na wiejskie peryferia. George jest zdeterminowany, żeby wrócić do swojego domu, matki Rity (Saoirse Ronan) i dziadka Geralda (Paul Weller) we wschodnim Londynie. Wyrusza w przygodę pełną niebezpieczeństw, gdy jego zaniepokojona matka rozpoczyna poszukiwania zaginionego syna.

W obsadzie znajduje się również: Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman oraz Sally Messham.

Blitz pojawi się w wybranych kinach w USA 1 listopada 2024 roku. Globalna premiera w Apple TV+ będzie mieć miejsce 22 listopada 2024 roku.