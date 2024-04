Deadpool & Wolverine - reżyser o kategorii wiekowej. Nie jest ważna, ma pasować do historii

20th Century Fox

Reklama

Jak wiemy, jego najnowsze widowisko, Deadpool & Wolverine, dostało kategorię wiekową R. Jest to o tyle przełomowe, że filmy Marvela i Disneya zwykle zostają przy bezpiecznym PG-13. Shawn Levy wyjaśnił jednak, że tak naprawdę zawsze zależy mu tylko na tym, by dać taką klasyfikację, jaka pasuje do przedstawianej historii, a nie na odwrót.

Deadpool & Wolverine - reżyser o kategorii wiekowej

Wiesz co? Nie przejmuję się za bardzo kategorią wiekową. Wiem, że dużo się na ten temat mówi i pisze. Ale prawda jest taka, że mi tylko zależy na pokazaniu historii, które spodobają się widzom. A ta akurat chciała być stworzona z kategorią R, ponieważ leży to w DNA Deadpoola. Ma to sens biorąc pod uwagę charakter Deadpoola & Wolverine'a. Ale nigdy nie chodziło o kategorię wiekową - będę pracował z taką, jaka pasuje do historii, którą opowiadamy.

Shawn Levy tłumaczy: Deadpool & Wolverine to nie Deadpool 3

Shawn Levy wyjaśnił też, dlaczego trzecia część przygód Wade'a Wilsona różni się od poprzednich: tym razem będzie dwóch głównych bohaterów, a nie jeden.

Podczas tworzenia tego filmu zależało nam na radości widzów. To była nasza Gwiazda Polarna. Tak, będzie na wypasie. Tak, będzie zabawnie. Macie to jak w banku. Ale przede wszystkim chcieliśmy mieć pewność, że widzowie w kinach przeżyją wspaniały czas podczas seansu.

Jeśli chodzi o tworzenie historii w Deadpool & Wolerine, to czułem się zaszczycony możliwością pracy z dwoma wielkimi gwiazdami w ich najbardziej ikonicznych rolach. To także otworzyło przede mną nowe możliwości. To trzeci film o Deadpoolu, ale to nie Deadpool 3. To coś zupełnie innego - Deadpool i Wolverine. Nie próbuje niczego kopiować z dwóch pierwszych filmów. Były wspaniałe, ale w tym wypadku mamy do czynienia z przygodą o dwóch głównych bohaterach.

Deadpool & Wolverine - zdjęcia

Deadpool & Wolverine