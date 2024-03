Deadpool & Wolverine - kolejne potwierdzenie udziału Elektry w filmie. Będzie mieć ważną rolę?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Deadpool & Wolverine to wyczekiwane przez fanów widowisko komiksowe, które wprowadzi w końcu Pyskatego Najemnika w wykonaniu Ryana Reynoldsa do szerokiego Kinowego Uniwersum Marvela. W swojej podróży nie będzie on sam, ponieważ ma towarzyszyć mu ulubieniec fanów, czyli Wolverine, w którego wcieli się raz jeszcze Hugh Jackman. W filmie wyreżyserowanym przez Shawna Levy'ego powróci wiele postaci znanych z poprzednich dwóch filmów z Deadpoolem w roli głównej. Fani dopatrzyli się również cameo Pyro z klasycznej trylogii filmów X-Men. W sieci jest też niezliczona ilość plotek na temat możliwych występów gościnnych w produkcji, a fani prześcigają się w spekulacjach kto jeszcze może pojawić się w produkcji. Nieoczekiwana informacja wskazała, że jedną z najważniejszych postaci może być... Elektra.

Deadpool & Wolverine - zaskakująca rola

Amerykańskie biuro ds. praw autorskich opublikowało dokument na temat zapowiedzianej produkcji MCU. W sekcji obsady znalazło się pięć nazwisk: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Morena Baccarin, Emma Corrin i... Jennifer Garner, która wcielała się w Elektrę Natchios w filmie o Daredevilu z Benem Affleckiem, a także samodzielnym spin-offie o tej postaci. Jej obecność wśród najważniejszych nazwisk w produkcji sugeruje, że jej występ może być czymś więcej niż jedynie pojawieniem się na kilka chwil na ekranie w ramach gościnnego cameo, o którym mówiło się już w lipcu 2023 roku.

Deadpool & Wolverine - obsada

Do swoich ról powrócą ponadto Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) i Shioli Kutsuna (Yukio). Do obsady dołączyła też Emma Corrin (The Crown).

Deadpool & Wolverine - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Deadpool 3 - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.