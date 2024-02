Deadpool & Wolverine - czarny charakter potwierdzony? Emma Corrin gra ciekawą postać

fot. materiały prasowe Netflix

Amerykańskie media dotarły do tego, że Marvel Studios dnia 13 lutego złożyło w urzędzie ds. praw autorskich oficjalne pismo związane z różnymi detalami filmu Deadpool & Wolverine, które muszą być chronione. W tym też jest choćby opisana obsada, a jako że jest to droga urzędowa, czyli oficjalna wszelkie informacje muszą być prawdziwe i rzetelne. Takim sposobem mamy potwierdzenie, kogo Emma Corrin gra w widowisku MCU. Tak, jak mówiły plotki jest to Cassandra Nova.

Kim jest Cassandra Nova?

W komiksach Marvel Comics Cassandra Nova jest złą siostrą bliźniaczką Charlesa Xaviera vel profesora X. Miała ona równie potężne moce. Xavier próbował ją zabić w łonie matki, ale ona przetrwała atak i spędziła całe życie odbudowując ciało i chcąc się zemścić.

Wszystko wskazuje na to, że przez sekundę widzieliśmy Novę w trailerze. Jest jedno ujęcie na łysą postać pokazaną z tyłu. A tak wygląda ona w komiksach:

fot. Marvel Comics

Choć Charles Xavier pojawił się w MCU i grał go Patrick Stewart, nie mamy potwierdzenia, czy powiązanie jej postaci z X-Manem zostanie zachowane. Jednak historia filmu Deadpool & Wolverine jest ściśle związana z multiwersum, czyli alternatywnymi światami równoległymi, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by to nadal była siostra profesora X.

Przypomnijmy, że w plotkach sugerowano także drugi czarny charakter obok Cassandry Novy. Ma być to ktoś znany fanom MCU, ale do tej pory nie wyciekł żaden szczegół.

W obsadzie widowiska są Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera w lipcu 2024 roku w kinach.