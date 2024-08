Scenarzystę Logana ostrzegano przed Deadpool & Wolverine. Miał poczuć się obrażony

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Michael Green w rozmowie z IGN opowiada, że gdy Deadpool & Wolverine wszedł na ekrany kin pod koniec lipca 2024 roku, jego znajomi ostrzegali go przed tym, co może tam zobaczyć. Chodziło o początkową scenę, w które Pyskaty Najemnik odkopuje szkielet bohatera filmu Logan: Wolverine i wykorzystuje jego kości z adamantium do walki z agentami AOC. Czy Michael Green czuł się obrażony tą sceną?

Deadpool & Wolverine - scenarzysta Logana ocenia

- Ludzie ostrzegali mnie i mówili: "Nie wiem, co może poczuć, oglądając początkowe sceny Deadpool & Wolverine.". Mówiłem im, że chyba domyślam się, co może się wydarzyć, ale nic nie wiedziałem. Nie miałem pojęcia, że posuną się aż tak daleko.

Przyznaje, że w ogóle nie poczuł się urażony tą sceną, a co więcej - uznał, że to wielki komplement dla filmu Logan: Wolverine:

- Nie chodziło o to, by traktować poważnie sceny, w której go wykopuje i to naprawdę on. Czułem, że to nie polegało na jakiejś próbie zmiany zakończenia Logana, ale raczej na pokazaniu tego, że zmagają z tym, że nie chcą zrobić filmu tak dobrego, jakim jest według nich Logan. To według mnie duży komplement. Wszystko, co zrobili w tym temacie było pochwałą.

Scenarzysta twierdzi, że świetnie się bawił podczas premierowego weekendu, a szalone reakcje pełnej ludzi sali dodawały temu emocji. Docenia, że tym razem Ryan Reynolds nie śmiał się z filmu Green Lantern, przy którym był jednym z wielu scenarzystów.

- Doceniam, że nie było żartów z Green Lantern, ponieważ byłem częściowo odpowiedzialny za ten film. Trzeba jednak do niego się przyznawać.

Twórcy Deadpool & Wolverine mówili wielokrotnie, że nie chcą robić niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób popsuć Logan: Wolverine. Dla Hugh Jackmana było to szczególnie ważne. Ostatecznie w trakcie filmu jedynie podkreśli, jakim ważnym filmem był Logan i poświęcenie bohatera.

Deadpool & Wolverine - warianty Logana

