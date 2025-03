Zwiastun 4. sezonu Ojca chrzestnego Harlemu. Wojna mafii po śmierci Malcolma X

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

W sieci zadebiutował zwiastun 4. sezonu serialu Ojciec chrzestny Harlemu, w którym pierwsze skrzypce gra Forest Whitaker. W obsadzie znajduje się również Ilfenesh Hadera oraz Lucy Fry.

Nowa odsłona pokaże dalszy ciąg wojny prowadzonej przez Bumpy'ego Johnsona (Forest Whitaker) z mafijnymi rodzinami z Nowego Jorku. Wszystko to w obliczu przyjazdu innego gangstera, Franka Lucasa (Rome Flynn), a także zabójstwa Malcolma X. Bumpy musi też skonfrontować własną córkę Elise (Antionette Crowe-Legacy) z jej przynależnością do Czarnych Panter. Premiera 1. odcinka 4. sezonu jest zaplanowana na 13 kwietnia 2025 roku w USA.

Oto zwiastun 4. sezonu serialu:

Ojciec chrzestny Harlemu - o czym jest serial?

Godfather of Harlem to serial stacji Epix, który opowiada o szefie mafii z Harlemu, Bumpym Johnsonie. Na początku lat 60. mężczyzna wraca do domu po 10-letnim pobycie w więzieniu i odkrywa, że jego dawne ulice są kontrolowane przez włoską mafię. Bumpy wypowiada wojnę rodzinie Genovese, aby odzyskać kontrolę. Kolejne wydarzenia zagrażają całemu miastu.

