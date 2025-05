Oto alternatywne kostiumy dla Thunderbolts*. Lepsze niż w komiksach?

fot. materiały prasowe

Thunderbolts* pomimo znakomitych recenzji ma problemy w ogólnoświatowym box office i może nie uzyskać profitu dla Marvel Studios. Byłaby to już druga w 2025 roku porażka po nieudanym Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. 325 mln dolarów z całego świata przy 180 mln dolarów przeznaczonych na produkcję, bez wliczania w to kosztów promocji, to słaba zaliczka, która może nie wystarczyć. Wszystkie oczy kierują się teraz w stronę nowej Fantastycznej 4, ale artysta pracujący nad Thunderbolts* oferuje spojrzenie w przeszłość.

Chodzi o kostiumy, których wersje ostatecznie nie znalazły się w filmie. W tym wypadku mowa o Ghost i Taskmaster. Zmiany są na pierwszy rzut oka minimalne, ale przy bliższym spojrzeniu można zauważyć kilka różnic. Oto szkice koncepcyjne przygotowane przez artystę Constantine'a Sekerisa:

