Napisy początkowe Deadpool & Wolverine zapadły w pamięć wielu widzom - nie tylko ze względu na piosenkę NSYNC w tle, ale również komiczną sekwencję, w której Pyskaty Najemnik walczy przy użyciu kości martwego Logana. Reżyser Shawn Levy opublikował zdjęcia z kręcenia tej sceny, a Ryan Reynolds podał dalej zabawny plakat nawiązujący do interakcji Deadpoola z trupem. Zobaczcie sami.

Deadpool i jego kościsty przyjaciel na planie zdjęciowym

Ryan Reynolds nie przestaje wrzucać ciekawostek zza kulis

Nikt nie kocha Deadpoola tak, jak jego odtwórca. Reynolds nie przestaje dzielić się kolejnymi zdjęciami i ciekawostkami z planu, a dodatkowo... wdaje się w interakcję z ekranowym Thorem. Chris Hemsworth zasugerował, że również zna powód, dla którego heros płakał przy rannym Deadpoolu. Oto odpowiedź Reynoldsa:

- Hahaha. Australijczycy są właściwie okropni w dochowywaniu sekretów. Dlatego nie powiedzieliśmy Hugh, że kręcił film o Wolverinie dopóki połowa zdjęć nie była za nami.

Aktor podzielił się również zdjęciem z Kidpool, która "nieźle odpyskowuje i nigdy nie wynosi śmieci". Przypomnijmy, że tę postać zagrała jego córka Inez.

Hulk vs. Wolverine - reżyser potwierdza nawiązanie do komiksu

Levy podał dalej tweeta z ujęciem warianta Logana w swoim brązowym kostiumie, przygotowującego się do walki z Hulkiem. W zasadzie nie widzimy tej potyczki, ale cięcie nawiązuje do okładki komiksu The Incredible Hulk #340, co potwierdza sam reżyser.