Deadpool & Wolverine ma dużo wulgaryzmów. - są wyliczenia! Sporo brakuje do rekordzisty

The New York Post wysłał osobę na seans Deadpool & Wolverine, by wyłapała z wszystkich wulgaryzmów słowo "f*ck" i policzyła ile razy zostało użyte. Wyszło, że podczas całego filmu padło ono 118 razy. Więcej niż w poprzednich dwóch częściach - tam rekord ustawiła druga odsłona z wynikiem 90.

Deadpool & Wolverine - daleko od rekordu

Jednak liczba 118 nie jest wcale taka duża. Jest całkiem sporo filmów, w których to słowo padło dużo więcej razy. Prawdziwym rekordzistą jest Wilk z Wall Street z wynikiem 569 razy! Jak wygląda takie zestawienie i jakie tytuły w nim są? Zobaczcie sami:

Deadpool & Wolverine - box office

W środę pobito kolejny rekord z wynikiem 19,3 mln dolarów. Jest to najlepszy wynik w historii dla filmu z kategorią wiekową dla dorosłych. Do tej pory w skali globalnej zebrano 590,6 mln dolarów w mniej niż tydzień.