Deadpool & Wolverine będzie ultra brutalny. Ryan Reynolds zapowiada film

fot. Empire

Reklama

Deadpool & Wolverine jest promowany w najnowszym numerze magazynu Empire. Dzięki temu widzimy dwie okładki, na których są Deadpool, Wolverine oraz Dogpool. Jedna jest rysowana dość specyficzną kreską i pokazuje, jak panowie wychodzą na spacer z Dogpoolem. Poza tym opublikowano artykuł ze zdjęciem i wypowiedziami na temat filmu.

Deadpool & Wolverine - galeria

Na początku najnowsze materiały graficzne i zdjęcia.

Deadpool & Wolverine

W artykule Empire czytamy takie słowa Ryana Reynoldsa na temat filmu: To sprawia wrażenie najbardziej deadpoolowego filmu w historii Deadpoola. To ma oznaczać, że na ekranie nie zabraknie ultra brutalności, wulgaryzmów i zabaw meta-humorem, w którym Pyskaty Najemnik będzie się śmiać nawet z Disneya i Marvela. Wysoka kategoria wiekowa, przemoc czy wulgaryzmy to coś, co ciągle było kwestionowane, bo Disney by nigdy na to nie pozwolił. Pomimo tego, że potwierdzano to kilkakrotne twórcy wciąż powtarzali, że będzie to dla dorosłch tak, jak poprzednie części.

Kevin Feige, szef MCU i Marvel Studios dodaje, że gdy Wade Wilson zostaje sprowadzony do siedziby TVA na rozmowę z postacią zwaną pan Paradox (Matthew MacFadyen) zostaje mu pokazana Święta Linia Czasu, czyli to, co oglądamy w MCU, a nie żaden inny alternatywny świat. Według producenta zaprezentowano to Deadpoolowi w całej heroicznej formie jako najlepsze miejsce w historii, a Pyskaty Najemnik jest tym zaintrygowany. Dostaje więc specjalną ofertę.

- Później zdaje on sobie sprawę, że ta oferta nie jest tak prosta, jak pierwotnie myślał. A stawki wydarzeń mają wielkość uniwersum - zapowiada Feige.

Reynolds dodaje, że jego wieloletnie przyjaźń (i wzajemne dogryzanie sobie) z Hugh Jackmanen przełoży się na relację Deadpoola z Wolverine'em.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.