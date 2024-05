Kevin Feige odradzał Hugh Jackmanowi powrót do Deadpool & Wolverine. Nowe zdjęcie z filmu

fot. materiały prasowe

Do kin już niedługo wejdzie Deadpool & Wolverine, a wielu fanów Rosomaka nie może się doczekać, by raz jeszcze ujrzeć Hugh Jackmana w jego ikonicznej roli. Wolverine Jackmana był punktem centralnym filmów z X-Men produkowanych przez 20th Century Fox i na zawsze wbił się do świadomości fanów. Jego postać dostała piękne i emocjonalne zakończenie w Loganie z 2017 roku. Wiele osób uważało, że lepszego pożegnania Hugh Jackman nie może sobie wymarzyć, a powrót do roli jest błędem. Okazuje się, że wśród tych osób był... Kevin Feige.

Powiedziałem: "Hugh, pozwól mi coś doradzić. Nie wracaj. Miałeś najlepsze zakończenie w historii w Loganie. To nie jest coś, co powinniśmy odwrócić."

Kevin Feige przyznał również, że nie jest to ta sama wersja Wolverine'a co w Loganie. Sam Hugh Jackman długo zastanawiał się nad tym, czego sam chciał i czy powrót do roli był słusznym wyborem.

Jeździłem autem przez godzinę i wtedy pojawiło się w mojej głowie pytanie: "Czego ja chcę?" Odpowiedzią na to był Deadpool & Wolverine. Jeździłem przez kolejną godzinę, nie mogąc przestać o tym myśleć. W końcu wysiadłem z auta, zadzwoniłem do Ryana i powiedziałem: "Ryan, jeśli chcesz mnie w tym filmie, to jestem za."

Deadpool & Wolverine - co Hugh Jackman sądzi o komiksowym stroju?

Hugh Jackman odniósł się również do tego, że jego bohater w końcu założy kostium przypominający ten z komiksów.

Prawie to zrobiliśmy w The Wolverine. Od chwili, gdy tylko założyłem ten kostium, pomyślałem sobie: "Czemu nie zrobiliśmy tego wcześniej?" Nie tylko to dobrze wyglądało, ale i czułem się z tym świetnie. Miałem poczucie, że jestem nim. Jest wiele rzeczy o Wolverinie, których wcześniej nie widzieliśmy w filmach. To było dla mnie ekscytujące. [...] To dobrze dla Deadpoola, że będzie mieć kogoś kto da mu w twarz!

Magazyn Empire opublikował też nowe zdjęcie przedstawiające Hugh Jackmana w stroju Wolverine'a.

Deadpool & Wolverine