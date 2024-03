Deadpool & Wolverine - jaki będzie czas trwania? Jest wstępna informacja

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel/20th Century Studios

Na temat czasu trwania filmów będących w produkcji zawsze dobrze poinformowany jest właściciel konta na Twitterze/X o nazwie #Cryptic4KQual. To właśnie on podaje aktualny czas trwania widowiska Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine - czas trwania

Według jego wiedzy na obecny moment etapu prac podczas procesu postprodukcji czas trwania lekko przekracza dwie godziny. Dodaje jednak, że wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, co mają i mogą dodać minuty z innymi scenami, by osiągnąć jeszcze lepszy efekt.

Jest to jednak jeszcze wczesny etap montowania i wiele się może zmienić. Zwłaszcza, że gdy pierwsza taka wersja powstaje, twórcy wówczas rozplanowują, co chcą osiągnąć podczas etapu dokrętek. A te w standardzie prac hollywoodzkich superprodukcji mają odbyć się już niedługo. Nikt jednak nie oczekuje, że ten czas trwania będzie się aż tak znaczenie różnić i nie powinien dojść do trzech godzin.

Więcej będziemy wiedzieć na ten temat na przełomie maja i czerwca, gdy będzie finalizowany ostateczny montaż widowiska.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach w lipcu 2024 roku.