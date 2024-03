Marvel i DC – superbohaterowie i ich arcywrogowie. Największy przeciwnik może być tylko jeden!

Marvel

Reklama

Każdy znaczący superbohater DC i Marvela ma panteon przeciwników i tym samym jednego specjalnego wroga, który stanowi jego nemezis. Oznacza to, że ten jeden „wybraniec” to postać stanowiąca dla naszego protagonisty wyzwanie nie tylko fizyczne, ale też emocjonalne. Relacja bohatera z arcywrogiem często wykracza poza standardowy czarno-biały konflikt dobra ze złem, a zahacza również o kwestie osobiste. Często przeciwników łączą więzły rodzinne, albo stosunki ściśle powiązane z przeszłością danych postaci.

Innymi kierunkami kreowania relacji protagonista – antagonista jest zasada odbicia lustrzanego lub przeciwieństwa. Według tej pierwszej reguły, wróg jest identyczny jak superbohater (ma te same moce, a czasem nawet wygląd), tylko działa w służbie zła. Może być też tak, że złoczyńca jest absolutnym przeciwieństwem głównego bohatera. Każda jego cecha to antyteze wartości herosa. Koronnym przykładem jest tu oczywiście relacja Batmana i Jokera. Trudno znaleźć tak mocno różniące się postaci. Mimo że są całkowicie odmienni, ich losy są dosłownie sklepione.

W poniższej galerii przyporządkowaliśmy komiksowych herosów do ich nemezis. Niektóre przypadki są oczywiste, inne nieco mniej. Na przestrzeni lat układ sił się zmieniał i czasami miejsce jednego arcywroga zajmował inny. Niektóre relacje jednak przeszły do historii i stały się ikoniczne. Mimo że rywalizacje poszczególnych par to już przeszłość, stały się one częścią popkultury i wciąż o nich pamiętamy.

Marvel i DC – superbohaterowie i ich arcywrogowie

Spider-Man kontra Zielony Goblin

Zobacz także:

Polecamy też zestawienia skupiające ikonicznych wrogów znanych superbohaterów DC i Marvela.

Ranking największych wrogów Avengers

60. Namor – Zanim Namor na dobre stanął po jasnej stronie mocy, wielokrotnie ścierał się z członkami Avengers i Fantastycznej Czwórki.

Ranking największych wrogów Spider-Mana

50. Vermin – Baron Zemo połączył człowieka i szczura, tworząc tym samym Vermina. Był wrogiem Kapitana Ameryki, ale też dał się we znaki Spider-Manowi. Odegrał istotną rolę w przejmującej opowieści „Ostatnie łowy Kravena”.

Ranking największych wrogów Batmana