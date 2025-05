Seria WRC z nowym-starym wydawcą. Prawa do marki zostały sprzedane

wrc.com

FIA ogłosiła nabycie praw do licencji WRC, obejmujących rozwój i wydawanie oficjalnych gier WRC oraz organizację powiązanych rozgrywek e-sportowych pod tym samym szyldem. Nowym właścicielem licencji została francuska firma Nacon, która na tej podstawie będzie tworzyć produkcje na konsole i komputery PC. Umowa między federacją a wydawcą obejmuje sześć sezonów rajdowych i zacznie obowiązywać od 2027 roku.

W ramach tego strategicznego partnerstwa Nacon rozpocznie prace nad zupełnie nową serią gier WRC. Celem projektu jest dostarczenie wciągającego doświadczenia, wiernie odzwierciedlającego realia mistrzostw, które zadowoli zarówno doświadczonych fanów rajdów, jak i nowych graczy. Przyszłe tytuły mają zawierać wiele oczekiwanych elementów, w tym oficjalne rajdy, pojazdy, zespoły, kierowców oraz sponsorów.

Projekt ten stanowi pełny reboot franczyzy, oparty na nowej wizji i wyznaczający ambitny rozdział w rozwoju marki. Alain Falc, dyrektor generalny Nacon, wyraził entuzjazm z odnowienia współpracy z WRC Promoter. Stwierdził, że ta „kultowa licencja zapewnia wyjątkową okazję do stworzenia wysoce realistycznego doświadczenia jazdy, które sprosta oczekiwaniom fanów rajdów.” Dodał również, że w latach 2015–2023 Nacon miał okazję ściśle współpracować z oficjalnymi zespołami mistrzostw oraz wieloma kierowcami, co pozwoliło firmie zdobyć solidne doświadczenie w przenoszeniu rajdów do świata gier wideo. Nowe przedsięwzięcie określił jako „w pełni przemyślany projekt, napędzany przez pasjonujący i wyspecjalizowany zespół, z jasną ambicją wzniesienia gier rajdowych na nowe wyżyny".