Co za walka w box office! Blake Lively kontra jej mąż Deadpool. Klapa Borderlands

fot. materiały prasowe

Reklama

Każdy oczekiwał, że Deadpool & Wolverine bez problemu zajmie pierwsze miejsce w box office, ale aktorka i prywatnie żona Ryana Reynoldsa, Blake Lively wypuściła film It Ends with Us, który stanął do zażartej walki o tron w Ameryce Północnej. Do końca nie było wiadomo, kto wygra, a jeszcze w sobotę mówiono, że film Lively może pobić Deadpoola. Ostatecznie oba filmy poradził sobie kapitalnie, ale to Pyskaty Najemnik wygrał weekend. Po raz pierwszy w historii dwa tytuły w sierpniu w jeden weekend przekroczyły 50 mln dolarów.

Deadpool & Wolverine - box office

Deadpool & Wolverine zajmują pierwsze miejsce w Ameryce Północnej z wynikiem 54,2 mln dolarów. Spadek frekwencji to tylko 42%. Razem ma już 494,3 mln dolarów.

Na świecie tym razem 57,8 mln dolarów (razem 535,2 mln dolarów). Oznacza to, że razem ma na koncie 1 mld 29,5 mln dolarów. Jest to drugi film w 2024 roku, który przekroczył miliard dolarów. Zarazem jest to drugi film z wysoką kategorią wiekową w historii, który przekroczył miliard dolarów. Pierwszym był Joker. Szacuje się, że Deadpool & Wolverine do końca tygodnia przebije jego wynik i pobije rekord.

fot. Marvel Studios

It Ends For Us - box office

Ostatecznie It Ends with Us zebrało 50 mln dolarów w Ameryce Północnej. Jest to wynik szacunkowy i według analityków niedziela może zaskoczyć, więc niewykluczone, że będzie większy, ale poznamy finalne dane dopiero we wtorek. Jako że przedpremierowe prognozy mówiły o maksymalnej kwocie 25 mln dolarów, to Blake Lively i spółka sprawili mocną niespodziankę.

Na świecie też dobrze, bo 30 mln dolarów. Globalne otwarcie w wysokości 80 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów to gigantyczny sukces.

Fot. Materiały prasowe

Borderlands - klapa w box office

Film Borderlands oparty na grach pod tym samym tytułem to jedna z największych klap jakie widzieliśmy w kinach w ostatnich latach. Na debiucie produkcja zebrała w Ameryce Północnej 8,8 mln dolarów, na świecie 7,7 mln dolarów. 16,5 mln dolarów przy budżecie 115 mln dolarów (koszty dystrybucji i promocji to tylko 30 mln dolarów) to tragiczny wynik. Chociaż Variety zwraca uwagę, że 60% budżetu zostało pokryte przez przedsprzedaż praw do dystrybucji na całym świecie, film i tak nie zarobi na siebie.

Dodajmy do tego, że według CinemaScore z Ameryki Północnej, czyli firmy zbierającej oceny widzów po wyjściu z seansu w premierowy weekend, Borderlands dostało jedną z najgorszych w ostatnich latach. Przeważnie duży kinowy film nie dostaje D+, a to oznacza, że spadki frekwencji będą gigantyczne, a adaptacja gry powinna szybko zniknąć z kin.