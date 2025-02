Death Stranding 2 - premiera coraz bliżej? Gra otrzymała kategorię wiekową w Korei, a Kojima pracuje nad zwiastunem

fot. Kojima Productions

Wygląda na to, że już wkrótce powinniśmy otrzymać więcej informacji na temat kontynuacji Death Stranding. Bardzo możliwe, że ujawniona zostanie też data premiery tej gry.

Można to wywnioskować po tym, że Death Stranding 2: On The Beach otrzymało kategorię wiekową w Korei Południowej. Ma to miejsce zwykle wtedy, gdy dany tytuł jest już bliski ukończenia. Czas pokaże, czy tak samo będzie również w tym przypadku.

Dodatkowo Hideo Kojima opublikował na swoim oficjalnym profilu w serwisie X zdjęcie, na którym widzimy uruchomiony program Premiere Pro wraz z logo gry. Japoński twórca znany jest z tego, że zajmuje się montażem zwiastunów, więc prawdopodobnie to właśnie teaser takiego materiału.

Niektórzy spekulują, że w niedalekiej przyszłości może odbyć się kolejna prezentacja PlayStation z cyklu State of Play. Dla zespołu Kojima Productions byłaby to wręcz idealna okazja do zaprezentowania szczegółów na temat drugiego Death Stranding.