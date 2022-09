Deathverse: Let It Die z datą premiery. Darmowa gra akcji w pierwszej kolejności trafi na konsole PlayStation

fot. materiały prasowe

Deathverse: Let it Die, czyli kontynuacja LET IT DIE z 2016 roku, doczekało się konkretnej daty premiery. Ta darmowa, nastawiona na sieciowe zmagania produkcja zadebiutuje 28 września na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Gracze pecetowi będą musieli poczekać nieco dłużej - tam gra zadebiutuje tydzień później, 5 października.

Ogłoszeniu terminu debiutu towarzyszy nowy zwiastun. Jednocześnie pokazuje on, z jak bardzo szalonym tytułem będziemy mieć do czynienia.

Deathverse: Let It Die zabierze graczy na areny, na których zmierzą się zarówno z innymi graczami, jak i przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. W tym celu będziemy mogli wykorzystać szereg śmiercionośnych broni i wyposażenia. Nie zabraknie również możliwości dostosowywania wyglądu bohatera do swoich oczekiwań przy pomocy przedmiotów kosmetycznych.