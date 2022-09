Deathloop trafi na konsole Xbox i do Xbox Game Pass! Jest data premiery

fot. Bethesda

Plotki się potwierdziły. Deathloop, po okresie 12-miesięcznej, konsolowej wyłączności dla PlayStation 5, trafi na Xbox Series X/S oraz do Windows Store. Gra dostępna będzie na platformach Microsoftu od 20 września, ale zainteresowani już teraz mogą rozpocząć wstępną instalację, by być gotowym na dzień debiutu tej produkcji. Warto również zaznaczyć, że od premiery tytuł ten dostępny będzie w ramach abonamentu Xbox Game Pass na PC i konsolach, więc użytkownicy usługi będą mogli ograć go bez żadnych dodatkowych opłat.

Jednocześnie poinformowano, że 20 września na wszystkich platformach gra otrzyma aktualizację zatytułowaną Golden Loop, która wprowadzi nową zawartość: przeciwników, ulepszenia, broń oraz dodatkowe, rozszerzone zakończenie.

Więcej na temat Deathloop możecie dowiedzieć się z naszej recenzji wersji na PlayStation 5.