Hideo Kojima pokazuje teaser nowego projektu? Zobaczcie tajemniczy plakat

fot. Kojima Productions

Hideo Kojima lubi bawić się ze swoimi fanami i ujawniać nowe projekty w tajemniczy i nietuzinkowy sposób. Niewykluczone, że z taką formą promocji mamy do czynienia również w tym przypadku. Jeden z internautów podczas zwiedzania TGS 2022 VR Tour odkrył tajemniczy plakat, który może zapowiadać nowe dzieło słynnego japońskiego twórcy.

Plakat przedstawia głowę bohaterki o blond włosach i z niewidoczną twarzą. Widzimy na nim również napis o treści "WHO AM I?", czyli "KIM JESTEM?". Na dole znalazło się zaś logo Kojima Productions oraz tajemniczy symbol. Co ciekawe, grafikę opublikował na swoim Twitterze również dobrze znany w branży Geoff Keighley, który od lat współpracuje i przyjaźni się z Kojimą.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1570241884194476032

Być może więcej na temat tajemniczego plakatu dowiemy się podczas Tokyo Game Show 2022. Wydarzenie odbywa się w dniach 14-18 września.

Przypominamy, że ostatnim projektem Kojima Productions jak na razie jest Death Stranding z 2019 roku, które dwa lata później doczekało się rozszerzonej wersji z podtytułem Director's Cut. Oprócz tego zespół Kojimy ma pracować nad nową grą na wyłączność konsol Xbox. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że będzie to horror zatytułowany Overdose, w którym w głównej roli mamy zobaczyć Margaret Qualley.