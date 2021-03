Deep Nostalgia - sztuczna inteligencja wprawi w ruch stare zdjęcia

Źródło: MyHeritage

Serwis genealogiczny MyHeritage postanowił wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do urzeczywistnienia wizerunków naszych przodków. Platforma udostępniła narzędzie Deep Nostalgia, które przeanalizuje twarz uwiecznione na fotografii, a następnie wprawi je w delikatny ruch. Dzięki temu fotografie sprzed lat będą wyglądały tak, jakby wykonano je przy wykorzystaniu funkcji Live Photos znanej z iOS-a.

Tuż po upublicznieniu algorytmu sieć zalała fala materiałów prezentujących jego możliwości. Jak się okazało, Deep Nostalgia radzi sobie nie tylko z archiwalnymi zdjęciami, w ruch wprawi takżę twarze, które uwieczniono w kamieniu przed wieloma stuleciami.

Aby uzyskać ten niepokojący efekt, programiści MyHeritage musieli przygotować materiały szkoleniowe na potrzeby procesu uczenia maszynowego. W tym celu sięgnięto po pakiet nagrań przedstawiających ruch głowy oraz mięśni mimiczny, które poddano dogłębnej analizie. Na ich podstawie sztuczna inteligencja wypracowała metody realistycznego animowania statycznych obrazów. Do stworzenia tych animacji jak żywcem wyjętych z gazet z ekranizacji Harry Potter, wystarczy założyć darmowe konto na MyHeritage i załadować zdjęcie twarzy o wymiarach co najmniej 300x300 pikseli. Deep Nostalgia w pierwszej kolejności wykadruje fotografię oraz poprawi jej szczegóły, aby ułatwić algorytmowi pracę. Następnie wykorzysta informacje pozyskane w trakcie procesu uczenia maszynowego do wprawienia naszej ilustracji w ruch.

Niestety, za darmo możemy przetworzyć wyłącznie pięć fotografii. Aby tchnąć życie w zdjęcia wszystkich przodków, konieczne będzie opłacenie subskrypcji premium MyHeritage. Twórcy portalu zapewniają, że zdjęcia dostarczone Deep Nostalgii będą wykorzystywane wyłącznie w celu ich animowania i nie będą przetwarzane w celach marketingowych.