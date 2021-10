Demon Slayer - Akaza i Rui trafią do gry w darmowym DLC. Zobacz screeny

fot. Aniplex

W nadchodzącej bijatyce Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles na start dostaniemy 18 wojowników. Wśród nich znajdą się m.in. główni bohaterowie czyli Tanjiro i Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma i Inosuke Hashibira, ale także Giyu Tomioka czy Sakonji Urokodaki, którego do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć w walce. Na liście grywalnych postaci brakuje natomiast... demonów. Te trafią do gry dopiero później, w bezpłatnych, popremierowych aktualizacjach.

Pierwsze DLC wprowadzi do bijatyki dwóch demonów. Dędą to Akaza i Rui, dobrze znani fanom mangi i anime. Wydawca opublikował w sieci serię screenów, które przedstawiają antagonistów w akcji.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles - Akaza

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicle - premiera już 15 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.