Guardians of the Galaxy - od zera do bohatera! Animowany teledysk promuje grę

fot. Square Enix

Nie ma już chyba żadnych wątpliwości, że marketing Marvel’s Guardians of the Galaxy wszedł w ostatnią fazę przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą. Do sieci regularnie trafiają kolejne materiały promocyjne - niedawno dostaliśmy wideo poświęcone walce i eksploracji, później spotkanie z Cosmo, a teraz przyszła pora na... animowany teledysk fikcyjnej grupy heavymetalowej Star-Lord do utworu "Zero to Hero".

Wideoklip utrzymany jest w klimacie lat 80. ubiegłego wieku, co idealnie wpasowuje się w atmosferę gry. Jedną z istotnych mechanik będzie tak zwana "zbiórka", w której trakcie Peter Quill będzie motywował swoich kompanów do walki przy pomocy muzycznych klasyków sprzed lat.

Marvel's Guardians of the Galaxy zadebiutuje już 26 października na PC i współczesnych konsolach do gier - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch (w ramach Cloud Version).