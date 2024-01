Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training - anime w polskich kinach. To wyjątkowe globalne wydarzenie

fot. materiały prasowe

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training to światowy projekt, który trafi do kin 23 lutego 2024 r. i będzie wyświetlany w ponad 140 krajach w tym w Polsce, również w kinach Imax, w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami.

Podczas pokazu kinowego widzowie zobaczą jedenasty odcinek 3. sezonu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, który nazywał się Swordsmith Village Arc - Wioska płatnerzy. Następnie zostanie wyświetlony pierwszy odcinek bardzo oczekiwanego przez fanów kolejnego sezonu, który skupi się na arcu Hashira Training, czyli Trening Filarów.

W nadchodzącym wątku Tanjiro uda się do Filaru kamienia - Gyoumeia Himejimy, który zamierza przygotować go do nadchodzącej bitwy. Szkolenie na Filara, czyli wysokiego rangą członka oddziału zabójców demonów, będzie intensywne i wymagające. Niestety zdobycie aprobaty Himejimy wydaje się niemożliwe. Z kolei Muzan wprawia w ruch swój złowieszczy plan związany z odnalezieniem Nezuko.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training - zdjęcia i plakat

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training

4. sezon będzie emitowany w Japonii wiosną 2024 roku. Z kolei 1. sezon jest dostępny na Netflixie.