15 seriali anime, które są zbyt mroczne jak na produkcje skierowane do młodych widzów [RANKING]

15. Cells at Work! Code Black (Hataraku Saibo Black) - to mroczny spin-off Cells at Work. Podobnie jak pierwowzór rozgrywa się w organizmie człowieka, ale tym razem ciało, w którym żyją bohaterowie, mówiąc delikatnie, prowadzi niezdrowy tryb życia. W rezultacie komórki muszą żyć w trudnych warunkach i zwalczać choroby przenoszone drogą płciową. Stale ryzykują i tracą życie. Atmosfera jest wyjątkowo mroczna, a do tego anime jest metaforą pracy w japońskiej korporacji znanej z wyzyskiwania pracowników. To sprawia, że serial jest jeszcze bardziej intensywny.