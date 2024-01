Monsters 103 Mercies Dragon Damnation - zwiastun anime. To adaptacja mangi twórcy One Piece

fot. Netflix // E&H Productions

Monsters 103 Mercies Dragon Damnation to anime, które jest adaptacją one-shota autorstwa Eiichiro Ody, czyli twórcy One Piece. Mangę opublikowano w japońskim Weekly Shōnen Jump w 1994 roku na kilka lat przed debiutem One Piece.

Animacja trafi 21 stycznia na Netflix. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że droga wiedzie samuraja do młodej kelnerki, której dom został zniszczony przez smoka. Samuraj nie szuka kłopotów, ale te i tak go znajdują. Historia należy do kanonu One Piece, a wspomnianego szermierza o imieniu Ryuma widzowie znają z arcu Thriller Bark, gdzie był przemieniony w zombie i walczył z Zoro.

W obsadzie głosowej znajdują się Yoshimasa Hosoya (Ryuma), Kana Hanazawa (Flare), Hiroki Tochi (Shirano), Mitsuaki Madono (D.R.) i Katsuhito Nomura (Mistrz). Za reżyserię odpowiada znany z Jujutsu Kaisen Sunghoo Park, dla którego będzie to pierwszy projekt od czasu założenia E&H Production i opuszczenia studia MAPPA.

Warto dodać, że Monsters 103 Mercies Dragon Damnation na Netflix jest odpowiedni dla widzów od 16. roku życia ze względu na ukazaną przemoc. Nie widać jej w zwiastunie, który możecie obejrzeć poniżej. Nie ma też żadnej brutalnej sceny w krótkim fragmencie anime, który znajduje się ekskluzywnie na platformie streamingowej.

