Exodus z Matthew McConaugheyem z okienkiem wydawniczym. Hasbro zawęża termin premiery

Hasbro

Reklama

Premiera Exodus jest częścią szerszej strategii Hasbro, mającej na celu dywersyfikację działalności i wykorzystanie nowych możliwości rynkowych. Firma zakłada, że inwestycje w rozwój gier wideo będą istotnym elementem przyszłego wzrostu, jednocześnie uzupełniając tradycyjne segmenty, takie jak produkcja zabawek i gier kolekcjonerskich.

Stąd też podjęto decyzję o tym, aby wstępną datę premiery Exodus wyznaczyć na 2026 rok. Deklaracja ta padła podczas spotkania z inwestorami firmy. Gina Goetter, dyrektor finansowy i operacyjna Hasbro, zaprezentowała wizję firmy na nadchodzące lata, podkreślając, że całkowite przychody Hasbro mają wzrastać w tempie jednocyfrowym od 2025 do 2027 roku. Wzrost ten ma być napędzany między innymi przez rozwój marki MAGIC, rozbudowaną ofertę rozrywkową w segmencie zabawek oraz właśnie wejście na rynek gier wideo dzięki wewnętrznej produkcji, której pierwszym projektem jest Exodus.

Akcja gry przenosi graczy w świat, w którym ludzkość opuściła umierającą Ziemię, znajdując schronienie w nowym, ale nieprzyjaznym zakątku kosmosu. W tej futurystycznej opowieści to właśnie gracz, wcielający się w postać znaną jako The Traveler, staje się ostatnią nadzieją ludzkości. Jego misją jest zdobywanie obcych broni i technologii od najpotężniejszych istot we wszechświecie, zwanych Celestials. W Exodus pojawia się intrygujący element związany z dylatacją czasu. Podczas międzygwiezdnych podróży dni przeżywane przez gracza równają się dziesięcioleciom, które mijają na Ziemi. Każda decyzja i poświęcenie, którego dokonuje gracz, aby chronić swoich bliskich, generuje nieprzewidywalne konsekwencje, które zmieniają oblicze świata i kształtują przyszłość na przestrzeni pokoleń.

Hasbro rynek gier chce zdobyć z przytupem, zatrudniając do produkcji weteranów branży m.in. z BioWare oraz twarz, którą promuje nadchodzący tytuł oraz sama w nim występuje — aktora Matthew McConaughey.