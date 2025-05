fot. Netflix

Dept. Q to nowy kryminalny serial dramatyczny od Netflixa, który jest adaptacją powieści duńskiego autora Jussi'ego Adler-Olsena. Historia skupia się na Carlu Morcku, byłym detektywie z Edynburga, który zostaje przydzielony do nierozwiązanej sprawy. Dręczy go poczucie winy po ataku, w wyniku którego jego partner został sparaliżowany, a inny policjant zginął.

Matthew Goode i twórca o Dept. Q

W głównego bohatera wciela się Matthew Goode, który tak opowiada o serialu:

Kiedy dołączamy do historii, 16-letnia sprawa w Aberdeen została rozwiązana. Wygląda to dobrze, pomimo że obecnie brakuje im finansów, a wskaźniki przestępczości rosną. Więc przełożeni postaci Kate Dickie — szefowej policji — mówią: "Utwórzmy jednostkę do nierozwiązanych spraw".

Natomiast awans Carla, aby prowadzić Departament Q, niekoniecznie można uznać za wyróżnienie. Goode dodał ze śmiechem, że szefowa przydzieliła mu dowództwo, bo może mieć na niego oko w piwnicy, gdzie zlokalizowany jest ten dział.

Twórcą, scenarzystą i reżyserem jest Scott Frank (Gambit królowej, Godless). Wyznał, że scenariusz pisał z myślą o obsadzeniu w głównej roli Matthew Goode'ego. Warto dodać, że akcja Dept. Q została przeniesiona z Kopenhagi do Edynburgu w Szkocji. Frank przyznał, że nigdy wcześniej nie oglądał serialu, który rozgrywałby się w tym pięknym mieście. Dodał, że w cudowny sposób łączy w sobie nowoczesność ze średniowieczem. Inna sceneria daje również okazję, aby Morck Goode’ego zderzył się z otoczeniem. Frank powiedział:

Dzięki Matthew zdałem sobie sprawę, że główny bohater będzie Anglikiem, a nie Szkotem, i że byłoby naprawdę zabawnie uwypuklić jego niechęć do Szkotów bez żadnego powodu, tylko dlatego, że jego była żona była Szkotką, więc wyładowuje ją na wszystkich innych.

Warto przypomnieć, że powieści kryminalne Adlera-Olsena doczekały się duńskich filmowych adaptacji. W Carla Mørcka wcielał się Nikolaj Lie Kaas w czterech wysokobudżetowych produkcjach: Kobieta w klatce, Zabójcy bażantów, Wybawienie i Kartoteka 64. Partnerowali mu Fares Fares jako Assad oraz Johanne Louise Schmidt jako Rose. W kolejnych adaptacjach ()(Co ukrywa Marco? i Bez granic) głównego bohatera grał Ulrich Thomsen. W planach są kolejne cztery filmy na podstawie najnowszych książek Adler-Olsena.

W sieci pojawił się zwiastun serialu, który znajduje się na początku poniższej galerii.

Dept. Q - zwiastun, zdjęcia, plakaty

Dept. Q - zwiastun

Dept. Q - obsada

W obsadzie Dept. Q oprócz Goode'ego i Dickie (jako Moira Jacobson) znajdują się Chloe Pirrie jako Merritt Lingard, Jamie Sives jako detektyw James Hardy, Mark Bonnar jako Stephen Burns, Alexej Manvelov jako Akram Salim, Leah Byrne jako Rose Dickson, Shirley Henderson jako Claire Marsh, Kelly Macdonald jako policyjna terapeutka Rachel Irving i Tom Bulpett jako William Lingard.

Dept. Q - fabuła, premiera

Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.

Dept. Q - premiera 1. sezonu 29 maja na Netflix.