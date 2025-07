fot. Prime Video

Reklama

Pokolenie V już w połowie września zadebiutuje z nowymi odcinkami. Do swoich ról powrócili: Jaz Sinclair (Marie), Lizze Broadway (Emma), Maddie Phillips (Cate), London Thor (Jordan), Derek Luh (Jordan), Asa Germann (Sam) i Sean Patrick Thomas (Polarity). W Andre nie wcieli się Chance Perdomo, który zmarł w marcu 2024 roku. Twórcy postanowili nie przeprowadzać nowego castingu, a w zamian złożą hołd postaci w 2. sezonie.

Czytaj więcej: Jak Pokolenia V uhonoruje pamięć Chance’a Perdomo? Showrunnerka o 2. sezonie

Promocja 2. sezonu spin-offu The Boys powoli się rozkręca. W weekend podczas San Diego Comic Con zaprezentowano zwiastun, w którym pojawiła się Erin Moriarty jako Starlight. Teraz udostępniono nowe czerwono-niebieskie plakaty z bohaterami. Dlaczego użyto takich kolorów? To może wyjaśniać podpis na X do plakatów, w którym czytamy:

Krew jest czerwona, Związek V jest niebieski... God U nie oferuje kursów poezji, więc oto kilka plakatów z 2. sezonu!

Plakaty znajdują się na początku poniższej galerii.

Pokolenie V - plakaty, zdjęcia z 2. sezonu

Pokolenie V - 2. sezon Zobacz więcej Reklama

Pokolenie V - fabuła 2. sezonu

Ameryka przystosowuje się do żelaznej ręki Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan ogłasza przedmiot, który ma uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek. Cate i Sam to bohaterowie, a Marie, Jordan i Emma wracają na studia po miesiącach traumy. Wojna między ludźmi i Supkami wisi na włosku, grupa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60., w który uwikłana jest Marie.

Pokolenie V - premiera 2. sezonu 17 września na Prime Video.