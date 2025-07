Taylor Russell miała romans na planie The Thomas Crown Affair? To dlatego miała zrezygnować z roli

fot. MGM Pictures

Reklama

W piątek 18 lipca 2025 roku zagraniczne media obiegła informacja o tym, że Taylor Russell (Do ostatniej kości, Zanim odejdę) postanowiła zrezygnować z głównej roli w remake'u filmu The Thomas Crown Affair od Amazon MGM Studios. 31-latka miała zagrać u boku Michaela B. Jordana (Grzesznicy, Creed). 38-latek ma również wyreżyserować produkcję. Jak dowiedział się portal Variety, Russell zrezygnowała z roli z powodu ''różnic artystycznych''. Osoby z branży filmowej doskonale zdają sobie sprawę, że określenie ''różnice artystyczne'' zwykle oznacza, że coś poszło nie tak pomiędzy członkami obsady lub ekipy za kulisami projektu. Rezygnacją aktorki niedawno zainteresował się też amerykański dziennikarz Jeff Sneider, który dowiedział się, że aktorka miała wdać się w romans.

Taylor Russell miała mieć romans z Michaelem B. Jordanem

Taylor Russell i Michael B. Jordan podobno mieli romans. Tak ustalił wspomniany Jeff Sneider, który jest znany jako ''najbardziej bezkompromisowy dziennikarz Hollywood''. Założyciel strony The InSneider przekazał, że w kuluarach krążą pogłoski o tym, jakoby aktorka miała zrezygnować z roli z The Thomas Crown Affair po tym, jak ''zbliżyła się'' do Jordana niedługo po rozpoczęciu produkcji filmu. Choć przed startem zdjęć w Europie emocje pomiędzy aktorką i reżyserem miały opaść, skutki ich relacji miały być na tyle poważne, że ostatecznie wpłynęły na atmosferę pracy na planie.

Zobacz także:

Na ten moment nie wiadomo, czy Michaela B. Jordana i Taylor Russell rzeczywiście połączyło coś na planie filmu. Oboje nie zabrali jeszcze głosu w sprawie.

Co dalej z filmem The Thomas Crown Affair?

Główną bohaterkę The Thomas Crown Affair po rezygnacji Taylor Russell zagra Adria Arjona znana z produkcji takich jak Gwiezdne wojny: Andor, Hit Man czy Emerald City. Premiera filmu została zaplanowana na 5 marca 2027 roku.