Destiny 2: Renegades - zapowiedź dodatku inspirowanego Gwiezdnymi Wojnami. Są miecze świetlne!
Bungie opublikowało długie, bo trwające około 10 minut wideo, w którym przedstawiono Renegades, nadchodzące rozszerzenie Destiny 2. Tym razem dodatek będzie inspirowany Gwiezdnymi Wojnami i pojawią się w nim między innymi blastery oraz miecze świetlne!
Podczas niedawnego streamu Bungie oficjalnie zaprezentowało Renegades, nowe rozszerzenie do Destiny 2. Tym razem inspiracją dla twórców stało się uniwersum Gwiezdnych wojen, a gracze mogą liczyć na połączenie charakterystycznej atmosfery sagi z unikalną rozgrywką znaną z serii.
W Renegades Strażnicy dołączą do załogi dowodzonej przez Włóczęgę (Driftera) i staną do walki z nową frakcją Kabali. Rozszerzenie wprowadzi tryb Lawless Frontier, w którym gracze będą podejmować się różnorodnych zleceń. Misje rozgrywać się będą na trzech planetach i sześciu mapach. Dodatkowym urozmaiceniem będzie mechanika Inwazji, pozwalająca innym Strażnikom wkroczyć do gry – co zwiększy zarówno ryzyko, jak i potencjalne nagrody.
Nowością będą również blastery, zupełnie nowy typ broni inspirowany klasycznymi filmowymi odpowiednikami. Nie zabraknie również mieczy świetlnych. Choć Bungie nie potwierdziło jeszcze szczegółów dotyczących ich działania, fani liczą, że będzie można korzystać z nich regularnie, a nie tylko w wybranych misjach czy w określonych warunkach.
Destiny 2: Renegades - premiera 2 grudnia.
Źródło: informacja prasowa
