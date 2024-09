Devil May Cry - pierwszy zwiastun anime Netflixa. Mnóstwo akcji i zaskakująca postać

fot. Netflix

Na Netflix Geeked Week 2024 pokazano pierwszy zwiastun nadchodzącego anime Devil May Cry na podstawie popularnej serii od Capcomu. W materiale mamy okazję zobaczyć, jak główny bohater, Dante, rozprawia się z wrogami. Nie zabrakło również interesującej sceny. Pod koniec materiału widzimy bowiem postać znaną jako White Rabbit, która pojawiła się w mandze będącej prequelem Devil May Cry 3. Wygląda więc na to, że serial będzie czerpał nie tylko z gier.

Devil May Cry - zwiastun anime Netflixa

Za anime Devil May Cry odpowiadają Adi Shankar (Castlevania) oraz południowokoreańskie Studio Mir, które wcześniej pracowało między innymi nad X-Men '97, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge czy Wiedźmin: Zmora Wilka. Premiera w kwietniu 2025 roku na platformie Netflix.