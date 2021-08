Dexter - Jennifer Carpenter ujawnia, jak powróci jej postać w 9. sezonie

fot. materiały prasowe

Deborah Morgan zginęłą w serialu Dexter, ale zgodnie z plotkami, potwierdzono, że Jennifer Carpenter powróci w tej roli w 9. sezonie, który nosi tytuł Dexter: New Blood. Jej rola jest zaskakująca, bo wbrew spekulacjom nie będą to sceny retrospekcji, ani nie będzie ona duchem!

Podczas rozmowy z dziennikarzami Jennifer Carpenter wyjawiła, że w premierowym odcinku 9. sezonie Deborah Morgan będzie... Mrocznym Pasażerem Dextera.

- Uwielbiam koncept Mrocznego Pasażera i możliwości zaproszenia do psychiki Dextera. Czasami odnosiłam wrażenie, że Mroczny Pasażer przejmuje kierownicę. To była więc szansa, by nie być po prostu aniołem i diabłem na jego ramieniu, aby skierować kierownicę w lewo lub prawo wbrew jego woli. By nim manipulować, by nim kierować, wykorzystać go lub go ocalić. To coś zupełnie innego, niż jakaś rola ducha.

Showrunner Clyde Phillips twierdzi jednak, że Deb to coś więcej niż tylko Mroczny Pasażer, bo reprezentuje ona inny rejon psychiki Dextera. Jest ona osobą, która automatycznie zmusza go do myślenia o konsekwencjach.

W 9. sezonie pojawi się też Harrison, syn Dextera, w którego wciela się Jack Alcott. Tego, którego porzucił, gdy miał 5 lat. Po latach odnajduje go, choć myślał, że jego ojciec nie żyje. Według producenta Dexter będzie musiał się napracować, jeśli chce odzyskać syna.

Ta kwestia ma mieć związek z tematyką sezonu. Tak zapowiada to producent Scott Reynolds.

- To związane jest z inną częścią tematyki sezonu: grzechy ojca i jak ona są przekazywane naszym dzieciom.

Zobacz także:

Ogłoszony podtytuł New Blood, czyli nowa/świeża krew został wybrany, by podkreślić nowe otwarcie dla serialu. Nie ma to związku z Harrisonem, jak niektórzy automatycznie zaczęli spekulować.

Szef telewizji Showtime przyznaje, że 8. sezon Dextera nie był godnym zakończeniem serialu. Był to zawsze dla nich problem i dlatego długi czas zastanawiali się, jak mogą to naprawić. Nazywa nowy sezon genialnym zakończeniem serialu. Dodaje jednak, że nie wykluczają dalszej zabawy w tym świecie w kontekście spin-offów.

Dexter - premiera jesienią 2021 roku.