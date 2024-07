Teaser Dexter: Original Sin. Zobaczymy młodość Dextera Morgana

fot. materiały prasowe

Mamy pierwszy teaser oczekiwanego serialu Dexter: Original Sin, który opowiada o początkach Dextera Morgana. Tym razem nie gra go Michael C. Hall. W młodszą wersję wciela się Patrick Gibson. Podczas panelu panowie po raz pierwszy się spotkali. Hall jednak także tutaj zagrał - będzie narratorem serialu. Ogłoszono również, że serial trafi na ekrany w grudniu 2024 roku.

Dexter: Original Sin - teaser

Postawiono na to, że teaserem będzie czołówka nowego serialu.

Dexter: Original Sin - Dexter i Harry Morganowie

Dexter: Original Sin - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

Za sterami stoi Clyde Phillips, który pracował przy oryginalnym serialu. Podczas panelu obiecał on, że widzowie mają oczekiwać tego, co znają, ale lepsze. Ma być to serial zaskakujący i satysfakcjonujący.